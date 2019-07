De Ligt racconta perché ha scelto la Juve: "Amo il modo in cui difendono gli italiani"

Matthijs De Ligt ha spiegato come mai ha scelto di firmare con la Juventus: "Amo il modo in cui difendono gli italiani".

Ora c'è anche l'ufficialità: Matthijs De Ligt è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della . I bianconeri hanno battuto la concorrenza di tanti top club europei per accaparrarsi il talento olandese.

Le ragioni che hanno spinto il classe '99 a scegliere la Juventus le ha elencate proprio il diretto interessato, in un'intervista rilasciata a ' TV'.

De Ligt ha spiegato che molti dei modelli a cui si ispira sono leggende del calcio italiano e che ama il modo di difendere dei difensori azzurri.

"Amo il modo in cui difendono gli italiani e ho fatto la mia scelta basandomi anche su questo. Molti miei modelli del passato sono italiani: Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, Scirea. E potrei proseguire ancora. Quando parli di difensori, i nomi a cui si arriva sono questi".

Grande importanza nella scelta l'hanno avuta anche le promesse che la Juventus ha fatto al giocatore, soprattutto su quanto spazio avrà in campo.

"È stata una scelta difficile, avevo diverse opzioni, ma bisogna sempre guardare cosa è meglio. Diversi fattori giocano un ruolo. Per me è importante sapere quanto giocherò e quanto il club crede in me. La Juventus ha anche affermato di volermi fortemente. Hanno visto un futuro per me e miglioramenti in determinati aspetti del mio gioco".

Il 19enne centrale ha anche voluto salutare l'Ajax, il club in cui ha passato la sua intera carriera fino al trasferrimento in bianconero da calciatore professionista e in cui è cresciuto, giocando per 10 anni nelle giovanili.