De Ligt racconta Buffon: "Potrebbe essere mio padre, pensa come un 29enne"

Nonostante sia a Torino da neanche due anni e sia soltanto un classe 1999, Matthijs de Ligt è già un insostituibile per la Juventus.

I bianconeri si godono il difensore olandese, che al 'Telegraph' ha parlato della sua scelta di unirsi ai bianconeri, mettendo da parte le tante offerte che aveva.

“Ho fatto come a scuola in matematica, ho messo a confronto pro e contro, alla fine ho scelto la Juventus. In ogni partita devo dimostrare di essere all’altezza. Se puoi difendere in Italia, puoi farlo ovunque. Sono dove voglio essere, dove posso imparare di più. Ci sonno giocatori di esperienza come Chiellini e Bonucci, ma anche Buffon e Ronaldo. Guardo cosa fa Cristiano, come si tiene in forma. Gli chiedo consigli”