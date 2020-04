De Ligt e quel cambio di ruolo: "Pensavo di non voler fare il difensore"

Il suo impatto alla si è rivelato più complicato del previsto con alcuni mesi di sbandamento, poi Matthijs De Ligt si è preso la retroguardia bianconera partita dopo partita, mostrando una personalità insolita per un giocatore così giovane in una big.

Il centrale olandese si è guardato indietro tornando agli inizi della sua carriera ai microfoni di 'Champions Journal':

"Fino a 15 anni ero un centrocampista offensivo. Ho giocato molto in quel ruolo, ho segnato diversi goal, fatto assist, poi all'improvviso mi hanno detto che per la mia carriera sarebbe stato meglio arretrare il mio gioco".

Il nuovo ruolo non lo convinceva, ma De Ligt sarebbe poi diventato uno dei più forti nel panorama mondiale:

"All'inizio pensavo 'Non mi piace essere un difensore', ma ora mi sto rendendo conto che il modo in cui sono cresciuto come centrocampista mi sta aiutando. Sono davvero felice dello sviluppo che ha avuto la mia carriera".