De Ligt e il DNA Juve: "L'importante è vincere, se giochi bene e perdi non sei felice"

Juventus sempre più sulle spalle di Matthijs de Ligt. Il difensore bianconero è uno dei protagonisti assoluti nella risalita che sta attuando la formazione di Massimiliano Allegri, fornendo un rendimento altissimo e supplendo insieme ai suoi compagni di reparto alle continue assenze per infortunio di punti cardine come Chiellini e Bonucci.

Il difensore olandese si è raccontato in un'intervista a 'The Guardian', partendo dai suoi primi passi nel mondo del calcio e dalla sua evoluzione tattica.

"All'Ajax, quando avevo 15 anni, giocavo come centrocampista. Poi sono diventato un difensore centrale, non capendo subito di cosa avesse bisogno la squadra. A volte dovevi calciare via il pallone, a volte dovevi giocare, e con l'esperienza ho imparato la cosa giusta da fare in quella situazione".

Nonostante venga considerato uno dei migliori nel suo ruolo, de Ligt è consapevole che ha ancora margini di miglioramento.

"Posso sicuramente migliorare. Ad esempio, Giorgio ora ha 37 anni. E in questo momento gioca come se stesse leggendo un libro. Sa già tutto: 'OK, ora succederà questo, poi quest'altro'. E ovviamente è una capacità che non aveva quando aveva 20 anni. Quindi, con l'esperienza, ha imparato. Ma si tratta anche di avere delle sensazioni, ovvero che qualcosa può andare storto o dove il compagno passerà la palla. È qualcosa di abbastanza naturale. E penso che tutti i buoni difensori del mondo ce l'abbiano".

Un ragazzo tutt'altro che presuntuoso quindi, che bene in testa cosa fare per diventare ancora più forte e che ha ben assimilato il DNA della Juventus.

"La cosa più importante per me è vincere. Alla Juventus, se vinciamo 1-0 e giochiamo male, onestamente penso che tutti saranno comunque felici. E se giochi alla grande e perdi 2-1, non sei felice. Ogni squadra ha un certo DNA, che è diverso in ogni club. Se difendi molto in alto e perdi 5-0, 4-0, allora sì. OK. Forse è meglio volare un po' più bassi".

La visione del calcio di de Ligt si sposa alla perfezione con quella del suo tecnico, Massimiliano Allegri.

"La sua più grande qualità è quella di capire che non si può sempre essere belli. Conta solo vincere e questa è anche la mentalità della Juve. Non importa se giochi bene, contano i tre punti. Capiamo sempre meglio cosa si aspetta da noi".

I bianconeri quindi, per il presente e per il futuro, possono contare su un difensore non solo forte nei piedi ma anche nella testa: la qualità più importante per emergere ad alto livello.