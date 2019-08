De Ligt amaro dopo Parma-Juventus: "Non mi aspettavo la panchina"

Matthijs De Ligt sorpreso per l'esclusione dai titolari in Parma-Juventus: "Avrei preferito giocare, ma decide l'allenatore".

La sbanca , ma deve fare i conti col broncio di Matthijs De Ligt . Il difensore olandese, arrivato in pompa magna dall' nel mercato estivo, è rimasto fuori dagli 11 scelti da Sarri al 'Tardini' e dopo il match ha confessato la propria amarezza ad 'AD'.

"Avrei preferito giocare. Non ero riuscito a captare nulla dagli allenamenti, quindi non mi aspettavo di partire dalla panchina. Ma naturalmente la decisione spetta all'allenatore".

L'ex capitano dei Lancieri, nel debutto in campionato della , non ha collezionato nemmeno un minuto restando in panchina per l'intera sfida. Una panchina che, scorrendo le distinte iniziali, per i nomi di spicco faceva venire i brividi .