De Ligt, notte da Champions: prestazione mostruosa contro il PSG

L'ex difensore della Juventus è stato tra i migliori in campo in Bayern-PSG: presenza, leadership e un salvataggio su Messi: De Ligt sontuoso.

Yann Sommer prende il pallone, prova ad avventurarsi fuori dai pali, perde il possesso, il PSG lo recupera, Messi calcia a porta vuota, sta praticamente esultando: dal nulla però arriva Matthijs De Ligt, che in scivolata sulla linea salva tutto e regala al Bayern Monaco un'altra notte a rete inviolata.

Una prestazione da campione per il centrale olandese, che è stato tra i migliori in campo, dopo una prova da vero leader, che ha traghettato il Bayern ai quarti di Champions League.

La difesa bavarese, aggressiva fin dal primo minuto, ha funzionato anche contro il dinamismo di Messi e Mbappè. Chiaro, il salvataggio sulla linea è una cosa da vedere e rivedere, la ciliegina sulla torta di una prestazione senza errori, ma c'è molto altro, e lo conferma lo stesso De Ligt dopo la partita:

"Questa vittoria vale tantissimo, oggi soprattutto il secondo tempo abbiamo fatto bene con tanta intensità difendendo alto. Si può fare anche con giocatori veloci come Mbappé e l'abbiamo dimostrato oggi".

Dopo aver eliminato il PSG, il Bayern rafforza la sua posizione da favorita per la vittoria della Champions, ma De Ligt è molto cauto sull'eventualità:

"Chiaramente il PSG era tra le favorite e oggi abbiamo vinto con una grande partita ma in Champions è sempre difficile.Possiamo vincere la Champions? Ora aspettiamo il sorteggio, abbiamo altre due partite importanti in campionato".

Nonostante l'esperienza in Germania, De Ligt non dimentica la Juventus, dove ha vissuto anni difficili, ma comunque importanti nella sua formazione. Per questo ha voluto dire la sua sulla sfida con il Friburgo, squadra che conosce bene, avendoci giocato contro in Bundesliga:

"Spero che la Juve vinca, il Friburgo non è una brutta squadra, non sarà facile. Ma la Juve ha tante qualità e possibilità di vincere".