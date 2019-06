De Ligt-Juventus, offerti 10 milioni all'anno: ma il PSG ne mette 12

Sogno di mercato di PSG, Juventus e Barcellona, De Ligt vale già oro: offerta da 10 milioni all'anno dai bianconeri, i parigini però vanno oltre.

Conteso tra tre big del calcio europeo, ciò che è certo al momento è che il futuro di Matthijs De Ligt sarà lontano da Amsterdam. Reduce da una stagione da assoluto protagonista, il centrale olandese pare infatti destinato a lasciare l' per cifre astronomiche.

Molto vicino in un primo momento al , club nel quale sembrava pronto a proseguire la propria carriera insieme all'amico Frenkie De Jong, ora la pista che porta De Ligt ai blaugrana pare essersi raffreddata considerevolmente, anche a causa di alcuni aspetti non legati strettamente alle sue qualità da calciatore.

Al momento la squadra favorita per l'acquisto dell'olandese è il , club che, stando alle cifre rivelate da 'Sport', avrebbe offerto a De Ligt un contratto monstre da 12 milioni a stagione.

Cifra dalla quale non si allontana però di molto quella che anche la sarebbe disposta a garantire al capitano dell'Ajax, con i bianconeri pronti a mettere sul piatto 10 milioni di euro all'anno per convincerlo a volare a .

Una corte spietata, quella che soprattutto francesi e italiani stanno portando avanti per De Ligt, che nei prossimi giorni potrebbe tagliare definitivamente fuori da ogni trattativa il Barcellona. I blaugrana non hanno infatti intenzione di alzare ulteriormente l'offerta di 6 milioni all'anno per l'olandese, ormai convinti di aver fatto tutto il necessario per attrarre il giocatore in .

Non resta che vedere se De Ligt sceglierà di proseguire la propria crescita all'ombra della Tour Eiffel o della Mole Antonelliana, città pronte a tutto per accogliere quello che già da molti è considerato uno dei migliori difensori al mondo.