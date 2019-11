De Ligt alla Juventus, Abidal spiega: "Al Barcellona nessuno ha il posto garantito"

Eric Abidal ha parlato riguardo i contatti estivi fra Barcellona e De Ligt: "Voleva solamente giocare e al Barcellona nessuno ha il posto garantito".

Il team manager del Eric Abidal ha rivelato in un'intervista rilasciata sulle pagine di ' Sport ' che l'interesse dei catalani per Matthijs de Ligt in estate non solo era concreto, ma che ci sarebbero stati anche dei veri e propri contatti fra le parti.

Il tentativo dei blaugrana di aggiungere alle proprie fila, dopo l'acquisto di Frenkie de Jong, un altro pezzo pregiato dell' nella passata sessione di calciomercato era più che una semplice voce di corridoio. Come riportato da Abidal, che attualmente è un dirigente del Barcellona, sulle pagine di 'Sport' sarebbe stato de Ligt stesso a rifiutare la destinazione catalana optando per la città sabauda.

"De Ligt non voleva venire. Mi ha dato la sensazione che il giocatore ha cambiato la sua visione di vedere le cose. E' un giocatore che voleva giocare e solamente giocare, qui al Barcellona nessuno ha il posto garantito. Non so se nella sua testa avesse il desiderio di venire qui, credo di no perchè poi è andato alla ".

Secondo l'ex difensore francese la scelta del difensore olandese classe '99 sarebbe ricaduta sulla per via delle poche garanzie di giocare che gli offriva il Barcellona. Anche nel club bianconero, però, le presenze di de Ligt a questo punto della stagione sarebbero state inferiori se non ci fosse stato l'infortunio di Giorgio Chiellini che gli ha spalancato le porte verso la titolarità. Le parole di Abidal punzecchiano il colosso 'orange' sulla scelta estiva.

Non tutti gli avversari in campo, però, sono tali al di fuori: nei giorni scorsi de Ligt ha, infatti, rivelato la bella amicizia che lo lega con il difensore dell' Inter de Vrji . Un rapporto umano che va oltre la rivalità fra i bianconeri ed i nerazzurri.