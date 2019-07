De Ligt alla Juve, Fernandes possibile contropartita: è assistito da Raiola

La Juventus punta ad abbassare il prezzo di Matthijs De Ligt, anche con contropartite tecniche: spunta il '99 Leandro Fernandes, assistito da Raiola.

Il bianconero della e Matthijs De Ligt sono sempre più vicini, pronti a unirsi e abbracciarsi. Ma prima serve un accordo finale con l', per cui i Campioni d' sono al lavoro. L'obiettivo sarebbe abbassare il prezzo del cartellino, anche con delle contropartite tecniche. Come può essere Leandro Fernandes.

Il centrocampista classe 1999, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', potrebbe entrare nell'operazione e tornare in dopo un anno e mezzo in Italia. Arrivato dal nel gennaio 2018, si è unito per 6 mesi alla primavera, prima di passare nella Juventus Under 23, in Serie C, nella passata stagione.

Nell'ultima stagione l'olandese di origine angolana ha dovuto saltare diverse partite a causa di un problema al menisco che lo ha tenuto fuori a lungo, ma nella primavera aveva fatto vedere ottime cose, confermando le sensazioni di quando in Olanda vestiva la maglia della giovanili del PSV. Un '99 per un altro '99, per arrivare a un accordo definitivo.

Al momento la forbice sarebbe di pochi milioni: la Juventus avrebbe offerto 67 milioni più bonus, l'Ajax ne vorrebbe 75. Il patto di ferro di De Ligt e Raiola con il club di Amsterdam depone però in favore dei bianconeri, che attendono fiduciosi. Per limare la distanza potrebbe esserci l'inserimento di altri bonus o percentuali sulla futura rivendita.

L'obiettivo sarebbe quello di portare l'olandese in Asia: partenza fissata per il 19. Paratici e Nedved lavorano con quella data in testa, con la voglia di regalare a Sarri un altro gioiello da aggiungere alla collezione.