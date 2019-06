De Ligt alla Juve, Dugarry: "Mi fa vomitare, scelta solo economica"

Dugarry duro sull'imminente passaggio di De Ligt alla Juventus: "Ci sono Barcellona, PSG e Juventus: la scelta sportiva è il Barcellona".

La ha raggiunto l'accordo con Matthijs De Ligt: contratto di cinque anni a 12 milioni netti a stagione più bonus e clausola rescissoria monstre da 150 milioni a salire con il passare del tempo.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Resta da trovare l'intesa con l' , davvero vicina: i 'Lancieri' chiedono una cifra di poco superiore ai 70 milioni e i bianconeri sembrano disposti a esaudire tale richiesta per regalare a Maurizio Sarri un rinforzo in difesa per il presente e il futuro.

La trattativa che porterà a il gioiello olandese non è affatto andata giù all'ex attaccante di e , Christophe Dugarry, che a 'RMC Sport' si è lasciato andare a un attacco nei confronti del difensore, trattato fino a poco tempo fa anche dal .

"Congratulazioni al presidente (Nasser Al-Khelaifi, ndr), complimenti a Leonardo, complimenti ai dirigenti. Smettiamola con questo circo di volere a tutti i costi convincere i giocatori, sono stanco di questo nuovo calcio. De Ligt non ha ancora iniziato a impegnarsi nel progetto che già pensa alle due clausole d'uscita. Qual è l'idea? Cosa ti passa per la testa? Hai 19 anni. 12, 13, 14, 15 o 20 milioni a stagione? A un certo punto, qual è la differenza? Avrai una macchina in più, una casa con 50 metri quadrati in più, una barca più grande di 10 metri...".

A prevalere, secondo il campione del mondo 1998, non sarebbe la scelta sportiva ma quella puramente economica che rispecchierebbe l'opzione juventina, seppur non avvenga mai in maniera diretta uno schieramento contrario al club piemontese.