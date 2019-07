De Ligt alla Juve è ancora lontano: si unirà all'Ajax per gli allenamenti pre-stagionali

De Ligt lunedì prossimo è atteso ad Amsterdam per unirsi all'Ajax negli allenamenti pre-stagionali: distanza con la Juventus sulle cifre dell'affare.

Archiviati i colpi Ramsey, Rabiot e tra poco pure quello legato al clamoroso ritorno di Buffon, la continua a lavorare per rendere realtà quel grande sogno che corrisponde al nome di Matthijs De Ligt.

L'accordo con il giocatore è stato trovato mentre resta ancora una distanza da colmare con l', club con il quale l'olandese si riunirà la prossima settimana. Come riportato da 'Algemeen Dagblad', De Ligt lunedì prossimo è infatti atteso ad Amsterdam, dove insieme ai compagni inizierà gli allenamenti pre-stagionali con i Lancieri.

Tra olandesi e bianconeri - come detto - c'è infatti ancora una certa distanza economica che deve essere limata, con l'Ajax che ha chiesto circa 87 milioni di euro per lasciar partire il proprio capitano. Un'offerta al momento troppo alta, con la Juventus che ha non ha infatti raggiunto ancora tali cifre.

I Lancieri dal canto loro sono consapevoli del grande valore di De Ligt che, unito alla sua età di soli 19 anni, fanno di lui uno dei migliori centrali in circolazione. Per questo motivo l'Ajax vorrebbe ricavare dalla sua cessione una cifra analoga a quella pagata dal per il connazionale Van Dijk.

Ciò che è certo è che la Juventus continuerà a trattatare per arrivare a una fumata bianca, potendo così regalare a Maurizio Sarri l'ennesimo grande colpo in una campagna acquisti caratterizzata già dall'arrivo di grandi nomi.