De Ligt in panchina, Capello scettico: "Non sta bene? Dicono così... "

Nella che travolge il se c'è una faccia più triste è sicuramente quella di Matthjs de Ligt. Il difensore olandese, infatti, è stato escluso per la quinta partita consecutiva dall'undici titolare.

Una scelta che Sarri in parte ha spiegato con alcuni problemi fisici accusati da de Ligt nelle ultime settimane. Scusa che non convince molto Fabio Capello.

Il tecnico, oggi opinionista di 'Sky Sport', ha commentato così l'esclusione di de Ligt.

"De Ligt non sta bene? Dicono così... Adesso bisogna dargli il tempo per capire il nuovo sistema di gioco e la nuova mentalità. Platini ci ha messo sei mesi".

Capello invece promuove gli acquisti di Ramsey e Rabiot, titolari contro il Cagliari ma fin qui non troppo convincenti in bianconero.

"Per me sono due grandi giocatori ma non sono ancora al top della condizione. Rabiot non gioca da sei mesi, è molto alto e ha bisogno di tempo per entrare in forma".