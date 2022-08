De Ligt in dubbio per Bochum-Bayern: lesione allo scafoide della mano

Problema alla mano per il centrale olandese, ma Nagelsmann spera di recuperarlo: "Se domenica non dovesse avesse dolore lo farei giocare".

Soltanto venti minuti nelle prime quattro uscite e ora un infortunio che potrebbe ulteriormente rallentare il suo inserimento in squadra.

Stiamo parlando di Matthijs de Ligt, protagonista di un avvio di stagione tutt'altro che fortunato con la maglia del Bayern Monaco.

Come spiegato da Julian Nagelsmann in conferenza stampa, il centrale olandese si è infortunato ad una mano procurandosi una lesione allo scafoide. Un problema che pone in forte dubbio la sua presenza nel prossimo match di Bundesliga contro il Bochum.

Il tecnico dei bavaresi, tuttavia, non perde la speranza di averlo a disposizione confermando l'intenzione di far giocare l'ex centrale della Juventus, a patto che possa sopperire al problema rimediato:

"Se domenica non dovesse avesse dolore e riuscisse a mettere una stecca in tempo, lo metterei volentieri in campo".

Per Nagelsmann i problemi non finiscono di certo qui: in attesa di valutare l'evoluzione dell'infortunio di de Ligt, l'allenatore campione di Germania dovrà fare i conti anche con le problematiche di natura fisica che potrebbero privarlo anche di Upamecano, Musiala e Gnabry.