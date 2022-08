De Ligt entra dalla panchina per fare l’attaccante e sfiora il goal: “E’ strano, ma mi sono divertito”

Partita difesa da tutte le altre per Matthijs de Ligt: Nagelsmann lo schiera al centro dell’attacco e lui per poco non segna il goal vittoria.

Quella che sabato pomeriggio ha visto il Bayern impegnato in casa contro il Borussia Monchengladbach, è stata una partita in qualche modo stregata. I campioni di Germania hanno attaccato per tutti e 90’, collezionando la bellezza di trentatré tiri, ma si sono dovuti arrendere ad uno Yann Sommer in stato di grazia, capace di sfoderare qualcosa come diciannove parate. Il portiere svizzero, dopo aver respinto tutto ciò che era possibile respingere, si è dovuto arrendere all’83’ a Sané ed è stato proprio a questo punto che Julian Nagelsmann ha tentato una mossa disperata nella speranza di riuscire a portare a casa l’intera posta. All’84’, sul risultato di 1-1, ha infatti gettato nella mischia Matthijs de Ligt. Sin qui nulla di strano, se non fosse che ha deciso di mandarlo in campo per fargli fare il centravanti. L’ex difensore della Juventus, che ha preso il posto proprio di Sané, si è andato a posizionare in attacco al fianco di Gnabry e tra l’altro è andato anche ad un soffio dal goal grazie ad una splendida conclusione al volo di destro. De Ligt, che in questo inizio di stagione ha collezionato diverse panchine, parlando alla ‘Bild’ ha spiegato come si è trovato nel vestire i panni dell’attaccante, ricordando tra l’altro che a livello giovanile ha anche giocato proprio da centravanti. “E’ strano entrare e posizionarmi da attaccante, ma mi sono divertito. E’ una cosa che ho già fatto in passato e sono pronto a farla di nuovo”. Scelti da Goal Sorteggio gironi Champions: tutte le informazioni

