De Ligt, rigore causato contro la Germania: "Non potevo crederci"

Olanda vittoriosa contro la Germania, con il difensore della Juventus apparso in ripresa nonostante il rigore.

Non è nella miglior condizione, Matthijs De Ligt, ma comunque in ripresa dopo la deludente dopo la gara contro il in . Nelle qualificazioni al prossimo Europeo 2020, infatti, il centrale olandese è apparso in netta ripresa contro la , nonostante abbia causato un rigore.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un rigore, quello subito nel match poi vinto dall' per 4-2, che De Ligt non ha proprio capito. Il direttore di gara ha di fatto assegnato il tiro dagli undici metri per un tocco di braccio da parte del difensore della : decisamente dubbio.

Al termine della gara De Ligt ha continuato a domandarsi il perchè del rigore:

"Mi sono chiesto cosa stesse succedendo. Non mi sono neanche reso conto di avere la palla sul braccio, pensavo che prima avesse toccato quello dell'attaccante tedesco".

Incredulo De Ligt ha dovuto accettare la decisione:

"Per me è stato un rigore discutibile, l'arbitro ha fischiato ma per me non era penalty. Non potevo crederci, ho pensato di chiedere il VAR ma non c'era la possibilità".

L'articolo prosegue qui sotto

Grazie al successo ottenuto ora l'Olanda è rientrata in corsa per la qualificazione all'Europeo: con una gara in meno da giocare, ha tre punti in meno della Germania seconda e sei rispetto alla sorpendente prima in classifica, l' .

Lunedì sfida all'Estonia: gara a dir poco decisiva, in cui i tifosi dell'Olanda sperano di vedere il De Ligt della passata stagione. Quello che aspettano anche i tifosi della Juventus per le prossime gare di campionato.