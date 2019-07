De Ligt, sfortunato debutto da titolare: autogoal in Juventus-Inter

Matthijs De Ligt, schierato titolare da Sarri accanto a Bonucci, ha deviato il pallone nella porta della Juventus dopo un corner di Sensi.

Debutto da titolare sfortunato per Matthijs De Ligt che, durante -, ha aperto le marcature con un'autorete su corner di Sensi.

Il difensore olandese, acquistato solo pochi giorni fa dall' per 75 milioni di euro, è stato schierato da Sarri accanto a Leonardo Bonucci dopo la mezz'ora giocata contro il .

Al decimo minuto però De Ligt ha deviato con la coscia nella propria porta un pallone che era sbucato nell'area della Juventus dopo una spizzata di Gagliardini su corner di Sensi.

Più che un errore, insomma, un episodio decisamente sfortunato che ha macchiato almeno in parte il debutto da titolare di De Ligt con la Juventus. Soprattutto in una gara sentita come quella contro l'Inter.

L'olandese però ha confermato la sua grande personalità giocando per il resto una buonissima gara fino all'intervallo, quando è stato sostituito per fare spazio a Demiral. Per rifarsi, d'altronde, ci sarà tempo.