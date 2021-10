Il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt, si racconta a DAZN: “Felice di essere allenato da Allegri, le critiche sono normali nel calcio”.

E’ considerato uno dei più forti difensori al mondo, un giocatore che nonostante abbia solo ventidue anni, può già vantare una grandissima esperienza ad alti livelli che abbina a doti fuori dal comune.

Matthijs De Ligt si è raccontato in una lunga intervista a DAZN ed ha anche spiegato come si trova a lavorare con Massimiliano Allegri che, in questa stagione, ha fatto il suo ritorno sulla panchina della Juventus per iniziare il suo secondo ciclo in bianconero.

"Allegri è un allenatore con grande esperienza che sa di calcio, che ha vinto tanto con Juventus e Milan. Sono contento che lui sia il mio allenatore adesso, questo è molto importante per migliorare. Tatticamente mi aiuta tantissimo, lui ha quest'idea di giocare per tutti i novanta minuti con la giusta mentalità, per vincere la partita. Non è importante se giochiamo un calcio bello o brutto, l'unica cosa che conta è vincere".

De Ligt alla Juventus ha la possibilità di allenarsi e di osservare da vicino due grandi difensori come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

"Ho parlato tantissimo con Bonucci e Chiellini, loro sono un riferimento molto grande per le vittorie che hanno ottenuto con la Juventus e l'Italia. Io ho tanta forza fisica e ho un buon feeling con la palla, ma mi hanno consigliato di stare concentrato e tranquillo per tutta la partita: questo lo sente anche la squadra, con la tranquillità tutte le squadre giocano meglio".

Essere un giocatore del calibro di De Ligt vuol dire anche fare i conti con le critiche di chi pretende sempre il massimo da lui e saperle gestire.

“Secondo me nel calcio la critica è normale, io sono colui che critica di più la mia persona. E' importante avere questa idea su cosa bisogna fare per migliorare, poi è normale che ognuno preferisca ricevere dei complimenti. La critica però è normale, tutti dobbiamo imparare e a volte può essere anche costruttiva".

Il difensore olandese ha svelato cosa avrebbe fatto se non fosse diventato un calciatore.

"Se non avessi fatto il calciatore sarei diventato un pallavolista (ride, ndr). Tutti sottolineavano, soprattutto il primo anno, i miei interventi con la mano. A dire la verità non lo so, ho sempre pensato di fare il calciatore, ho fatto tutto per diventarlo e sono contento di com'è andata. I miei genitori tennisti? Sì, ho giocato a tennis per sei-sette anni: mi piaceva ma non come il calcio, il mio amore. Mi è sempre piaciuto giocare con gli amici. Il tennis è uno sport troppo individuale, mi piace di più giocare con la squadra".

Nella famiglia di De Ligt c’è anche un ex calciatore: suo suocero ha militato nell’Ajax.

"Con il padre della mia fidanzata parliamo tanto di calcio, lui ha giocato e sa come funziona questo mondo. E' sempre bello parlare con lui che ha più esperienza di me nella vita e nel calcio, questo mi fa sentire più tranquillo. Poi naturalmente discutiamo anche di altre cose".

Il centrale della Juventus ha spiegato qual è l’avversario che vorrebbe sfidare in carriera.

"Affrontare un attaccante come Lewandowski è difficile perché lui ha tanta esperienza e non ha bisogno di giocare sempre bene con il senso del goal che si ritrova: questo è molto complicato per un difensore".

L’idolo da bambino di De Ligt non è stato un difensore.

“Era Christian Eriksen, perché lui ha giocato all'Ajax da centrocampista e io lo sono stato in passato".

De Ligt non ha dubbi su quale sia stata la sua partita migliore

“Quella contro il Real Madrid”.

Infine ha svelato quali sono secondo lui i posti più belli da visitare a Torino.