De Ligt, Cuadrado e Dybala diffidati: rischiano di saltare Juventus-Inter

Un cartellino giallo contro la SPAL farebbe scattare la squalifica per De Ligt, Cuadrado e Dybala che rischiano di saltare Juventus-Inter.

a Ferrara col rischio giallo. Ben tre giocatori bianconeri, infatti, sabato pomeriggio dovranno stare particolarmente attenti a non farsi ammonire per evitare la squalifica che gli farebbe saltare il big match contro l'.

I tre diffidati della Juventus, peraltro, dovrebbero tutti giocatore dal 1' contro la quando De Ligt tornerà al centro della difesa dopo il turno di riposo contro il anche a causa della squalifica di Bonucci.

Dybala, anche lui a rischio squalifica in caso di ammonizione proprio come l'olandese, verrà invece confermato da falso 9 nel tridente bianconero dato che Higuain non è al meglio per una fastidiosa lombalgia.

Altre squadre

Infine l'ultimo diffidato della Juventus è Juan Cuadrado, vero e proprio jolly che in questa stagione è stato utilizzato da Sarri come terzino, esterno offensivo e perfino da mezzala.

Dover rinunciare anche solo a uno tra De Ligt, Cuadrado e Dybala insomma sarebbe decisamente un bel problema per Sarri in vista della gara in programma il prossimo 1 marzo contro l'Inter. Il pericolo giallo, insomma, è ufficialmente scattato.