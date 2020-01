De Ligt e il consiglio di Chiellini: "Mi ha detto di giocare con la testa"

L'infortunio di Demiral lo ha rimesso in carreggiata dopo diverse esclusioni di fila che avevano fatto scalpore: Matthijs De Ligt si è ripreso il posto da titolare al centro della difesa della , facendo registrare anche ottime prestazioni tra cui l'ultima contro il .

Intervistato in zona mista al termine della partita con i ducali, l'olandese ha fatto riferimento agli errori di inizio stagione che lo avevano fatto finire nell'occhio del ciclone. Queste le dichiarazioni riportate da 'Tuttosport'.

"E’ normale, è tutto normale. Se fossi stato nei panni di un tifoso, anch’io mi sarei arrabbiato di fronte a errori del genere. Ma da giocatore sono problemi che non mi devono interessare. Io devo solamente pensare a lavorare, a migliorarmi, a capire se sto facendo o meno dei progressi. Di sicuro sono felice per il modo in cui i miei primi sei mesi sono trascorsi e sono convinto del fatto che partita dopo partita andrà sempre meglio".