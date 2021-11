De Ligt prima del Chelsea: "Servirà compattezza, non penso al rinnovo"

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea, decisiva per il primo posto nel Girone H di Champions League.

L'avvio della conferenza non può che essere sull'avversario di domani sera e su come può svilupparsi la partita.

Abbiamo giocatori come Chiesa e Morata che hanno molto gamba, quindi è normale sfruttare le loro qualità negli spazi. Con le piccole invece abbiamo meno spazio e dobbiamo trovare un altro modo per creare occasioni".

La qualificazione agli ottavi di Champions già avvenuta e l'imminente scontro diretto in campionato contro l'Atalanta potrebbe portare ad avere la testa già al fine settimana, ma in questo senso De Ligt assicura sull'impegno dei bianconeri anche contro il Chelsea.

La Champions è un sogno per qualsiasi giocatore e De Ligt non rappresenta un'eccezione.

"Certamente

sia per me che per tutta la Juventus. Non è facile riuscirci, ma noi dobbiamo lavorare duro per fare il massimo e alla fine guarderemo dove saremo arrivati. Stiamo migliorando e dobbiamo continuare così".