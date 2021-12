De Ligt e il messaggio ai compagni: "Non mi piacciono gli errori di mentalità"

Terza vittoria nelle ultime quattro gare di Serie A per la Juventus, riuscita a conquistare i tre punti al Dall'Ara di Bologna. Clean sheet per i bianconeri, che rispondono al successo della Roma e alla sconfitta dell'Atalanta, avvicinandosi così nuovamente al quarto posto. Tra i migliori in campo, Matthijs de Ligt.

Il difensore olandese ha fermato con grande qualità gli attaccanti del Bologna, più volte chiedendo ai compagni maggiore concentrazione in occasioni di alcune azioni dei padroni di casa. Qualcosa ripetuto al termine della gara, ai microfoni di DAZN.

L'ex Ajax ha spiegato la sua rabbia durante la partita vinta con i goal di Morata e Cuadrado:

"Voglio vincere sempre e fare tutto per vincere. A volte mi arrabbio, non capisco quando i giocatori fanno errori di mentalità, non mi piace. Quando sbagli tecnicamente va bene, ma la mentalità di fare tutto per la squadra è importante per me. Per questo ero arrabbiato".

Per la Juventus un solo goal subito nelle ultime cinque gare di Serie A: se l'attacco continua a non esplodere, la difesa sta migliorando sempre più, visto e considerando che solo Inter e Napoli hanno incassato meno reti dei bianconeri. In avanti, però, totale da ultime posizioni.

Poco male, visti i risultati positivi delle ultime gare: per lottare seriamente nelle zone alte della classifica, però, servirà unire gli ottimi dati difensivi con un più roboante attacco. Contro il Cagliari, allo Stadium, l'ultimo match per chiudere l'anno al meglio.