De Ligt alla Juventus, Nedved beccato a Montecarlo: vertice con Raiola

Il vicepresidente della Juventus è stato fotografato mentre parlava con Mino Raiola a Montecarlo. L'incontro sarebbe avvenuto la scorsa settimana.

Proprio quando sembrava ormai definitivamente sfumato, ecco che Matthijs De Ligt si avvicina a grandi passi alla Juventus anche grazie al lavoro di Pavel Nedved.

Il vicepresidente bianconero, infatti, avrebbe un ruolo chiave nell'acquisto del giovane difensore dell' che come noto fa parte della scuderia di Mino Raiola.

A testimoniarlo è una foto pubblicata su Twitter da un giornalista di 'France Football', Nabil Djellit, in cui si vede Nedved allo stesso tavolo del procuratore.

Pavel Nedved, la semaine dernière à , en compagnie de Mino Raiola pour échanger sur les dossiers sensibles qui intéressent la : Pogba et De Ligt. #Mercato pic.twitter.com/XfwXE7u6pN — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 23, 2019

La foto, sempre secondo Djellit, risalirebbe alla scorsa settimana quando Nedved era volato a Montecarlo per incontrare Raiola. Sul tavolo ovviamente De Ligt, ma probabilmente pure Paul Pogba.

Non è un mistero d'altronde che la sogni il ritorno del centrocampista francese anche se, almeno per il momento, in questo caso la trattativa si annuncia più complessa.

Il infatti pretende almeno 150 milioni di euro per lasciare partire Pogba, ma soprattutto c'è da battere la forte concorrenza del di Zidane. La Juventus però può contare sul 'fattore Nedved' e sogna il doppio colpo in casa Raiola.