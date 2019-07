De Ligt alla Juventus: spunta una telefonata a Sarri

Matthijs De Ligt ha chiamato Maurizio Sarri in persona: vuole capire come giocherà la Juventus. Ulteriore segnale di vicinanza...

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', c'è un ulteriore segnale che fa capire la vicinanza tra De Ligt e la . Il difensore olandese ha chiamato direttamente Maurizio Sarri, per capire come vuole far giocare la Vecchia Signora.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Sicuramente si tratta di un segnale da parte sua. Adesso resta 'solo' da convincere l' dal punto di vista economico. Ma c'è tempo...

Quella legata a De Ligt è diventata però a tutti gli effetti una vera e propria telenovela di calciomercato. Prima l'olandese è stato ad un passo dal , poi dal e adesso dalla Juventus.

In tutto questo nella giornata di venerdì il presidente del Barcellona, Bartomeu, si è lanciato in un criptico: "So dove giocherà la prossima stagione".

Che sia la Juventus? I bianconeri sembrano fermi con l'Ajax all'offerta di 55 milioni più 10 di bonus, che gli olandesi hanno però respinto, chiedendone 75. Saranno giorni di trattative serrate tra Juventus e Ajax.