De Ligt alla Juve, retroscena Barcellona: tentativo in extremis di Bartomeu

Il presidente voleva raggiungere De Ligt in Olanda per portarlo a Barcellona, Raiola però ha chiesto di pareggiare l'offerta della Juventus.

De Ligt giocherà per la , ormai non ci sono più dubbi, ma secondo quanto riporta il 'Mundo Deportivo' i bianconeri hanno seriamente rischiato di vedersi soffiare il difensore dal .

Il presidente Bartomeu, infatti, qualche giorno fa avrebbe chiamato personalmente De Ligt e voleva raggiungerlo ad Amsterdam per convincerlo a seguire l'amico De Jong in Catalogna.

De Ligt non avrebbe negato l'incontro a Bartomeu, ma allo stesso ha chiesto che il presidente del Barcellona informasse di quanto stava succedendo anche Mino Raiola.

L'agente del difensore quindi avrebbe dato il suo via libera alla missione di Bartomeu in ma solo a una condizione, ossia che pareggiasse l'offerta della Juventus per lui e il suo assistito.

Raiola infatti, grazie al trasferimento di De Ligt alla Juventus, dovrebbe incassare 11 milioni di commissioni mentre il difensore andrà a guadagnare 12 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi.

A quel punto quindi Bartomeu avrebbe rinunciato al viaggio in Olanda e si sarebbe tirato fuori definitivamente dalla corsa a De Ligt lasciando strada libera alla Juventus.

Per la fumata bianconera, insomma, ormai mancano davvero solo le firme.