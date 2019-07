De Ligt alla Juve, il rammarico dell'Ajax: "Il prezzo poteva essere superiore"

Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, parla del trasferimento di De Ligt alla Juventus: "Ci è voluto troppo tempo. Se vedi gli altri prezzi...".

De Ligt è un nuovo giocatore della da sole 24 ore ma all' c'è già chi ha qualche rimpianto sulla cessione dell'ormai ex capitano.

Marc Overmars, direttore sportivo dei Lancieri, intervistato da 'Ajax TV' infatti ha qualcosa da dire sul prezzo pagato dalla Juventus, che per assicurarsi De Ligt verserà 75 milioni di euro in cinque esercizi.

"L’anno scorso avevamo stabilito un prezzo in linea con il mercato, ora un altro. Se guardiamo a quanto viene pagato per altri giocatori il prezzo poteva essere leggermente superiore".

Il direttore sportivo dell'Ajax comunque è felice che l'affare De Ligt sia finalmente andato in porto.

"Ci è voluto troppo tempo, ogni giorno era sui media e questo ti stanca".

Infine Overmars dice la sua sulle cifre che girano nel calciomercato di oggi.

"Non si trova un Frenkie (De Jong) o Matthijs (De Ligt) ogni cinque anni ma i prezzi del calciomercato non diminuiscono. Potrebbero esserci altri giocatori che raggiungeranno queste cifre ma non saranno all'ordine del giorno".

From ⚪️🔴⚪️ to ⚪️⚫️, I know the way! 😉



All the best in Turin Matthijs! Take good care of him @Juventusfc.#GoldenBye pic.twitter.com/nAKs4AtU0b — Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2019

L'Ajax intanto ha comunque riservato tutti gli onori al suo ex capitano augurandogli il meglio per la nuova avventura alla Juventus. Avventura che Edwin Van der Sar, ex portiere bianconero ed oggi vicepresidente degli olandesi, ha già vissuto.