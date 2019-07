De Ligt alla Juve, Overmars velenoso: “Siamo alle garanzie bancarie... sono italiani”

La mette a segno un altro grande colpo per dare la caccia alla prossima : l'arrivo di Matthjis De Ligt è ormai cosa fatta, la conferma arriva direttamente dal dirigente dell' Marc Overmars.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Queste le parole dell'ex centrocampista ai microfoni dell'Algemeen Dagblad:

"Siamo in chiusura, si tratta di avere le ultime garanzie bancarie prima di confermare il trasferimento. Noi siamo molto severi su questo. Spero che sia una situazione che si risolva al più presto, ma sono fiducioso che sarà così. Sono italiani...".

Trattativa ai dettagli dunque con una piccola frecciata da parte di Overmars, che conferma comunque l'imminente annuncio dell'ufficialità. De Ligt è atteso a per le visite mediche di rito e la firma sul contratto per un'operazione complessiva da 70 milioni più 5 di bonus.

Non sarà inserito nell'affare Moise Kean, Overmars smentisce tutte le voci:

"Sono sciocchezze, niente di tutto questo è vero. Con il dovuto rispetto, ma non ci interessa, il suo inserimento nella trattativa non è mai stata presa in considerazione".