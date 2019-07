De Ligt alla Juve, il prezzo è giusto: 14 milioni di meno del costo di Maguire allo United

La Juventus spenderà 75 milioni per De Ligt: una cifra congrua se facciamo il paragone con Maguire, il difensore più pagato della storia.

Giusto spendere 75 milioni di euro per un difensore di 19 anni alla prima vera stagione da protagonista? E' questa la domanda che in molti sono fatti quando la ha chiuso l'operazione Matthijs De Ligt.

Letteralmente esploso nell'ultima stagione con l' , De Ligt ha impressionato per le sue doti tecniche ma anche per il suo carisma e la leadership dentro e fuori dal campo. Non a caso attorno a lui si è subito scatenata l'asta.

La Juventus non ha avuto dubbi a puntare su di lui per svecchiare la difesa ed iniziare un nuovo ciclo, sbaragliando la concorrenza del con un assegno da 75 milioni, quattordici in meno di quanto il spenderà per Harry Maguire.

Ed è proprio facendo il paralellismo con il difensore inglese che si può analizzare meglio l'investimento fatto dalla Juventus: De Ligt ha ancora 19 anni ed un potenziale di crescita smisurato, mentre Maguire ne ha già 26 ed ha un margine di maturazione certamente inferiore.

Certo bisogna considerare i parametri di mercato della Premier League, di sicuro più gonfiati rispetto alla , ma si può affermare che il prezzo pagato dalla Juventus per De Ligt sia assolutamente giusto in relazione alle sue potenzialità e ai valori di mercato.

Maguire, con i suoi 89 milioni di euro, diventerà il difensore più pagato della storia, mettendosi alle spalle un certo Virgil Van Dijk che nel gennaio 2018 è stato acquistato dal per 84 milioni di euro non senza qualcuno che storcesse il naso (principalmente per i suoi 28 anni).

Alla fine Vna Dijk ha zittito tutti gli scettici, meritandosi addirittura una candidatura al Pallone d'Oro, e chissà che non possa farlo anche Maguire. Per adesso ha adosso l'etichetta di strapagato, a differenza di De Ligt che per la Juventus rischia di essere stato l'affare del secolo.