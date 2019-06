De Ligt alla Juve, contatti continui con Raiola: si discute di una clausola rescissoria

È entrata nel vivo la trattativa per portare De Ligt alla Juventus: contatti continui tra i bianconeri e Raiola, idea per una clausola rescissoria.

Le battute scambiate con Cristiano Ronaldo al termine della finale di tra e , le piste che portano a e che paiono essersi momentaneamente raffreddate e la possibilità di uno sbarco da protagonista in che farebbe gola a chiunque.

La trattativa tra la e l' per arrivare a Matthijs de Ligt sembra avere tutte le carte in regola per decollare, con i bianconeri che nelle ultime ore hanno premuto con decisione il piede sull'acceleratore.

Nella notte dall'Olanda è arrivata la notizia di come la Vecchia Signora stia provando a chiudere l'acquisto del giovane centrale, annuncio che ha fatto presto il giro del mondo, alimentando le speranze dei tifosi juventini di vedere De Ligt in bianconero la prossima stagione.

I contatti tra Mino Raiola e gli uomini mercato della Juventus sono infatti continui, alla ricerca di un'intesa definitiva sull'ingaggio, partendo dalla richiesta di 12 milioni più bonus. 'Sky Sport' parla poi della volontà del club torinese di inserire nel contratto una clausola rescissoria che varierà ogni fine stagione ma non sarà inferiore a 150 milioni.

Un dettaglio che fa capire come l'intenzione della Juventus sia quella di chiudere ogni discorso prima che Paris Saint-Germain e Barcellona possano frenare questa trattativa con nuovi rilanci, regalando così a Maurizio Sarri il primo grande rinforzo dell'estate.