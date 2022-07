De Ligt al Bayern? Contatto con la Juventus: 75 milioni più 15 di bonus

Possibile offerta ufficiale a breve per il centrale olandese: De Ligt, al centro del calciomercato, potrebbe approdare in Bundesliga.

Nuovi contatti tra il Bayern Monaco e la Juventus per Matthijs de Ligt. I bavaresi puntano seriamente il giocatore olandese, richiesto anche dal Chelsea e al centro dei dubbi bianconeri per la difesa: possibile offerta ufficiale a breve per l'ex centrale dell'Ajax.

Le cifre? 75 milioni per il trasferimento di De Ligt in Bundesliga, più 15 di bonus: una cifra importante, considerando gli 85 spesi dalla Juventus per strapparlo all'Ajax nel 2019. Tre anni dopo l'addio è una possibilità concreta in assenza di rinnovo.

La possibilità di un rinnovo tra De Ligt e la Juventus si è allontanata giorno dopo giorno in questo ultimo mese, con il Chelsea all'attacco inizialmente e il Bayern a mettere gli occhi seriamente sul giovane centrale olandese subito dopo. A due anni dalla scadenza contrattuale.

Nel 2024, infatti, scadrà il contratto siglato da De Ligt con la Juventus e senza un segnale di prolungamento, addio. Madama non vuole infatti certo rischiare di perdere il giocatore a costo zero o a cifre decisamente inferiori rispetto a quanto speso per acquistarlo dall'Ajax.

A proposito dell'eventualità De Ligt ha parlato a BIld anche Lothar Mattahus, ex fuoriclasse del Bayern:

"Mi chiedo da dove provengano così tanti soldi all'improvviso . Fino a poco tempo fa si diceva che c'erano state meno entrate dalle tv a causa della pandemia. Per quello non si è arrivati ad un accordo per il rinnovo di Lewandowski, e anche la situazione di Gnabry continua ad essere in bilico.

Poi arriva Mané per 41 milioni di euro, e devono arrivare Konrad Laimer per 30 milioni e De Ligt per 60, 70, 80 milioni".