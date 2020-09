De Laurentiis contro l'UEFA: "Mi auguro che i giocatori non tornino positivi"

Il presidente del Napoli allontana Koulibaly dal Manchester City: "Il loro club sostiene che non può parlare con noi a causa della vicenda Jorginho".

Il ritorno della ha privato dei giocatori gran parte delle società più importanti, che li riavranno a disposizione soltanto a ridosso dell'inizio dei vari campionati europei.

Anche il non può contare su diversi elementi, partiti per onorare gli impegni con le loro nazionali: intervenuto nella conferenza stampa di fine ritiro a Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis ha lanciato un monito all'UEFA promettendo provvedimenti seri qualora al rientro nel club i calciatori risultassero positivi al famigerato Coronavirus.

"Stasera la Nazionale gioca a porte chiuse mentre noi siamo qui a farlo a porte semi-chiuse. Mi piacerebbe dire che il Napoli non scende in campo, mentre gli altri non dicono niente. E ce l'ho con l'UEFA: mi auguro che al loro rientro i nostri giocatori non siano positivi, altrimenti saranno guai storici. Nessuno ha mai detto nulla ma io dirò moltissimo, attraverso gli avvocati".

La ripartirà il 19 settembre con il classico format: secondo De Laurentiis, però, non è da escludere che ci sia un cambiamento in corso d'opera.

"Dobbiamo sopravvivere in un contesto stupido, il campionato è falsato. Torneremo a parlare degli obiettivi quando la Serie A tornerà ad essere un torneo serio. Non sappiamo nemmeno se sarà un campionato normale o con i playoff, l'italiano ama la chiacchiera e l'auto-celebrarsi, ma non ha le palle per attuare il proprio pensiero. E' inutile fare programmi".

La cessione di Kalidou Koulibaly al rischia di arenarsi a causa dei rapporti non ottimali con la società inglese.