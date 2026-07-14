Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Stefano Silvestri

De Laurentiis show alla presentazione di Allegri al Napoli: dal "laziale di Sky" all'audience Rai con i Mondiali

Serie A
Napoli

Il nuovo allenatore è stato presentato a stampa e tifosi al teatro San Carlo, ma anche il patron si è preso i riflettori: "Il mercato, il mercato... voi dei media ci fate comprare 200 calciatori".

Pubblicità
Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google