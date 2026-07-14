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De Laurentiis show alla presentazione di Allegri al Napoli: dal "laziale di Sky" all'audience Rai con i Mondiali Serie A Napoli

Il nuovo allenatore è stato presentato a stampa e tifosi al teatro San Carlo, ma anche il patron si è preso i riflettori: "Il mercato, il mercato... voi dei media ci fate comprare 200 calciatori".