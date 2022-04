De Laurentiis rivela: "Ibrahimovic aveva firmato col Napoli, ma poi mi chiamò Gattuso"

Il Napoli, il sogno Scudetto accarezzato e poi svanito tra le dita, Spalletti la più che concreta possibilità che Zlatan Ibrahimovic firmasse per gli azzurri. Aurelio De Laurentiis si lascia andare a considerazioni e rivelazioni in un'intervista esclusiva a DAZN, che sull'app della piattaforma uscirà in maniera integrale nel pomeriggio.

"Come la Ferrari a Imola - è il paragone di De Laurentiis per spiegare il crollo del Napoli nelle ultime giornate - ci siamo basati sull'ottimo inizio e poi siamo caduti tra Covid, Coppa d'Africa e altre limitazioni che hanno complicato il lavoro di tutti.

Problema di mentalità? Sono tutte cazzate. Certo il fattore psicologico è importante, ma non posso pensare che ci possa essere una mosca tse-tse che improvvisamente crei un problema a 25-30 giocatori di altissimo livello, mi sembra assurdo".

Quindi, ecco il primo retroscena. Come è riuscito De Laurentiis a convincere Luciano Spalletti?

"L'ho scelto io, ma a gennaio del 2021. Andai a Milano di nascosto a casa sua e gli feci firmare il biennale più un'opzione per il terzo anno a mio favore, che non voleva sottoscrivere. Poi l'ho convinto, facciamo un secolo e mezzo in due. Poi quando e se vorrà andare via ci daremo la mano e non succederà nulla".

De Laurentiis parla poi del rapporto con Carlo Ancelotti, iniziato bene e concluso con una separazione non indolore.

"Ancelotti è un fuoriclasse che ha avuto solo la sfortuna di non essere simpatico ai tifosi napoletani. Non ha avuto la furbizia di rendersi tale e non è stato visto come "uno dei nostri" dalle curve".

Infine, altro retroscena, questa volta sul mancato arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese aveva già chiuso col Napoli, prima di scegliere il Milan.

"Avevamo già firmato tutto con Zlatan, l'accordo c'era. Poi venne esonerato Ancelotti e al suo posto arrivò Gattuso. Mi chiamò e mi disse: 'Si fidi di me, non abbiamo bisogno di Ibrahimovic perché...'. E mi fidai".