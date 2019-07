De Laurentiis rivela: "Ho chiesto alla Lega di giocare le prime 2 gare fuoricasa"

Preoccupano le condizioni del San Paolo, De Laurentiis si rivolge al Commissario Basile: "Spero mi consegni gli spogliatoi entro il 6 agosto".

Oggetto di una ristrutturazione esterna per le Universiadi, lo Stadio San Paolo di necessità di ulteriori lavori interni per poter essere pronto ad ospitare le gare casalinghe dei partenopei nella nuova stagione.

Preoccupazione in merito è stata espressa dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che intervistato da 'Sky Sport', non ha esitato a mandare un appello al Commissario Basile, nominato ad hoc dal Governo per la gestione dell'importante manifestazione

"Non serve lavorare di faccia ma di pancia: il mio appello va al Commissario Basile, spero mi consegni gli spogliatoi come massima data il 6 agosto".

Di fatto, con i lavori al momento fermi, scatta una vera corsa contro il tempo, con il nuovo campionato di che prenderà il via il 24 e il 25 agosto. Da cui una richiesta da parte della società campana alla Lega Calcio.