De Laurentiis punta l'Europa League: "Finale con Sarri? Magari la semifinale... "

Non mancano mai gli argomenti con De Laurentiis: "Napoli senza top player? Io impazzisco, ho rifiutato 95 milioni di sterline per Koulibaly".

Sono tantissimi gli argomenti trattati da Aurelio De Laurentiis, che ha parlato con i giornalisti a margine di un evento organizzato dal 'Corriere del Mezzogiorno".

In primo piano c'è ovviamente il suo Napoli, diventato ormai una realtà anche a livello europeo: "Noi napoletano ci lamentiamo sempre, quando sento bestemmie del tipo 'non ci sono top player nel Napoli' io impazzisco. I top player li abbiamo formati in casa e ce li teniamo".

De Laurentiis fa gli esempi di Cavani e Mertens, ma anche di Koulibaly che fa gola a tutte le big d'Europa: "Quando ti arrivano ad offrire 95 milioni di sterline per Koulibaly significa che è un top player. Lo voleva Mourinho, ma adesso è escluso che vada via. Gli metteremo a fianco altri come lui per farli crescere".

Ovviamente non si poteva non parlare di Sarri: "Pensavo forse una persona mite, invece era troppo insoddisfatto dei suoi trascorsi. Per un comunista basare tutto sul dio denaro portava a una sindrome di insopportabilità. Finale contro il Chelsea in Europa League? No, magari la semifinale... ".

L'Europa League, del resto, è un obiettivo concreto per il Napoli: "Sono sempre stato contrario all'Europa League, ma a furia di parlarne male abbiamo convinto l'UEFA a fare qualcosa. Arrivare alla fine può diventare interessante. Siamo usciti dalla Champions, ora giochiamoci quest'altra competizione. In Europa League ci sono Arsenal e Chelsea".

Il presidente azzurro sottolinea poi le differenze tra Sarri e Ancelotti: "Con Carlo ti puoi sedere e parlare di calcio, è un uomo sereno e con mille interessi. A Sarri dicevo: "Ma chi compriamo?", lui mi rispondeva che non ne voleva sapere nulla".

De Laurentiis svela anche un retroscena di calciomercato su Icardi: "Una volta andai a Milano a parlare con sua moglie. Ho offerto fino a 65 milioni di euro per Icardi, ma non se ne fece nulla".

Milik sta diventando un fattore per il Napoli, ma per De Laurentiis non è una sorpresa: "Milik ci ha fatto un bel regalo, ma su di lui ci abbiamo creduto sin dall'inizio. Purtroppo il suo cammino si è interrotto due volte".

Chiusura sulla cena di Natale, con Anastasio come ospite speciale: "Sarà molto familiare, ci sarà anche un mercante in fiera con le carte con le facce dei calciatori. Ci sarà anche Anastasio di X Factor, oltre a Sal Da Vinci. Ancelotti vuole cantare? Lo ha fatto anche quest'estate, è un karaoke vivente".