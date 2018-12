De Laurentiis punge: "Roma-Genoa e Torino-Juventus? C'è tanto da pulire..."

De Laurentiis parla delle polemiche arbitrali del weekend, poi avverte: "Koulibaly resta, ma non potremo sempre rifiutare offerte indecenti".

Aurelio De Laurentiis al veleno. Sotto la lente del presidente del Napoli le polemiche arbitrali nate attorno all'ultimo weekend di campionato, più precisamente a Roma-Genoa e Torino-Juventus.

Il numero uno azzurro, al 'Corriere del Mezzogiorno', lancia la frecciata: "Ho guardato sia il derby di Torino che Roma-Genoa. Sono stupito e meravigliato, sono il primo testimone post-Calciopoli, ma c’è ancora tanto da chiarire e da pulire".

De Laurentiis, inoltre, torna ad aprire una parentesi di mercato dopo aver svelato il 'no' al Manchester United per Koulibaly: "A gennaio non lo venderemo, ma arriverà il momento in cui non potremo rifiutare altre offerte indecenti".

"Abbiamo la forza di costruire in casa i top player. Investiamo sempre ma con criterio - conclude il patron del Napoli - In Italia siamo in due o tre club con i conti a posto, io l’unico a non avere debiti con le banche".