De Laurentiis presenta Napoli-Juventus: "La sfida delle sfide, tanti dubbi sull'anno scorso... "

De Laurentiis ammette di invidiare una cosa alla Juventus: "Vorrei uno stadio bello come il loro". Poi chiude a Icardi: "Non collezioniamo numeri 9".

Napoli -Juventus non può essere una partita come le altre per Aurelio De Laurentiis che, in una lunga intervista concessa a 'Il Corriere dello Sport', spiega cosa rappresenta questa partita e non risparmia qualche frecciata ai bianconeri.

Prima però De Laurentiis sottolinea la crescita e lo status raggiunto da entrambi i club, anche a livello internazionale.

" E’ la sfida delle sfide ormai da dieci anni . Napoli e Juventus sono i club che sono riusciti a rianimarsi dopo gli sconquassi del passato, il fallimento per noi e Calciopoli per loro. Si possono considerare due regine europee da fare invidia ad altre nazioni. Siamo l’espressione di dinastie che, ovviamente nella loro diversità, rappresentano una realtà del nostro calcio".

Il tarlo del patron azzurro è lo stadio 'San Paolo', a suo modo di vedere non all'altezza del Napoli di oggi.

"Sarebbe bello poter far vivere questa nottata in uno stadio bello come lo è quello della Juventus. Apertura ai tifosi ospiti? Non posso notare la diversità di trattamento dell’Osservatorio che, con leggerezza, permette agli juventini di venire a Napoli, mentre è stato vietato ai nostri tifosi di andare a Torino".

Quindi De Laurentiis torna sulla corsa Scudetto persa nella scorsa stagione proprio contro la Juventus e lancia qualche frecciata ai bianconeri.

"Le ferite, quando sono profonde, restano nell’anima e non nella carne. E quella è aperta e lo resterà per un po’, penso. Che gatta ci covi, sulla conduzione dei campionati, è un sospetto di parecchi, mica il mio . Il Var è stato istituito per evitare errori arbitrali e se non viene usato con coscienza, pensar male è inevitabile. E di dubbi ne ho avuti tanti nella passata stagione ".

"Mi farebbe il regalo più bello della mia esistenza. E’ contagioso con la sua tranquillità, coinvolto ed esigentissimo. Allegri? Chapeau per tutto quello che ha saputo fare, per i trofei vinti. Non so se abbia qualcosa in comune con Carlo, certamente sono diversi nella loro espressione calcistica: con Ancelotti ci si diverte di più, mentre Allegri mi pare abbia l’ossessione del risultato ".

Il presidente del Napoli invece coccola Ancelotti e si augura che l'attuale tecnico resti a lungo sulla panchina partenopea.

Infine De Laurentiis preferisce non sbilanciarsi sul prossimo calciomercato ma sembra escludere l'acquisto di Icardi .