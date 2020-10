Rimpianto De Laurentiis: "Peccato non aver potuto incontrare la Juve"

Il presidente azzurro si gode la vittoria sull'Atalanta e non solo: "Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino".

Il 4-1 con cui è stata asfaltata l'Atalanta al 'San Paolo' non fa altro che aumentare a dismisura i rimpianti del in relazione alla sfida non giocata contro la : il Giudice Sportivo ha decretato la vittoria per 3-0 a tavolino dei bianconeri e ha punito gli azzurri con un punto di penalizzazione in classifica.

Al Napoli odierno è riuscito davvero tutto e in molti si chiedono se - a giudicare anche dalle difficoltà mostrate dalla Juventus - una prestazione del genere poteva essere replicata anche all'Allianz Stadium.

Della gara 'fantasma' di ha parlato Aurelio De Laurentiis, affidando il suo pensiero ad un tweet che non ha bisogno di spiegazioni.

Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 17, 2020

Nelle parole del presidente c'è enorme rammarico per non aver avuto la possibilità di mostrare le qualità della squadra in uno scontro diretto, al pari di Gattuso che non ha perso l'occasione di esternare le sue convinzioni nel post-partita del 'San Paolo'.

Il Napoli spera comunque di vincere il ricorso da depositare alla Corte d'Appello federale: in caso di esito negativo si proveranno strade alternative, come la giustizia ordinaria.