De Laurentiis parla con gli arbitri: chiede che Meret indossi la maglia verde

Aurelio De Laurentiis, prima della gara contro il Sassuolo, avrebbe chiesto agli arbitri di fare indossare a Meret la maglia verde.

Siparietto a Reggio Emilia prima di Sassuolo-Napoli. Protagonista il presidente De Laurentiis, presente al 'Mapei Stadium' per assistere alla gara.

De Laurentiis infatti, secondo quanto riportato dal bordocampista di 'DAZN', in un breve colloquio con gli arbitri avrebbe avanzato una richiesta particolare.

Il presidente del Napoli avrebbe chiesto agli ufficiali di gara se Meret potesse indossare la maglia verde. Una richiesta a quanto pare dettata dalla scaramanzia.

Richiesta comunque accolta, dato che il portiere del Napoli alla fine è sceso in campo proprio con la maglia verde e non con quella color oro inizialmente scelta per la partita contro il Sassuolo.