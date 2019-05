De Laurentiis sulla rivalità Napoli-Juventus: "Loro sempre aiutati perchè sono i padroni"

De Laurentiis lancia la stoccata alla Juventus: "Sempre stati aiutati perché sono i padroni dell'Italia". Poi svela: "Da sistemare attacco e terzini".

Aurelio De Laurentiis è un fiume in piena. Al termine di -, il presidente azzurro parla a 'Radio Kiss Kiss ' e lancia una stoccata alla .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Una certa parte di tifoseria guarda sempre alla Juventus, noi dobbiamo fare il nostro campionato e non dobbiamo vedere sempre in casa della che va avanti da 120 anni con la stessa società e sono sempre stati molto aiutati perché sono stati, da altri punti di vista, i padroni dell’Italia. Napoli non ha le stesse risorse di e quindi bisogna usare il cervello per prendere le persone giuste".

Il numero uno dei partenopei, proseguendo nella propria disamina, entra ulteriormente nei dettagli del divario tra azzurri e bianconeri.

"Lì fanno 5 milioni di incassi con l' per 35mila posti, noi 2 milioni con 40mila. Un certo tipo di tifoso, però, vorrebbe che uno si indebitasse per prendere Messi e Icardi per rispondere all’acquisto di Ronaldo. È difficile convincere alcuni giocatori e alcune mogli a venire a Napoli perché la città non gode di ottima pubblicità per il clima di serenità e di giustizia che si respira".

De Laurentiis, infine, spende parole d'elogio nei confronti di Ancelotti ed indica le strategie da attuare nel prossimo mercato estivo.