De Laurentiis jr sulla scia di papà Aurelio: "Il Bari ha grande appeal, non è il Frosinone"

Dopo il botta e risposta tra Aurelio de Laurentiis e Stirpe, rincara la dose anche Luigi de Laurentiis, figlio di Aurelio e presidente del Bari.

I De Laurentiis contro il Frosinone. Dopo la stoccata di Aurelio, che ha evidenziato come il Frosinone non abbia appeal e sia poco utile alla Serie A, anche i figlio Luigi, presidente del Bari, ha parlato dei Ciociari come esempio negativo.

Intervistato al 'New York Times', Luigi De Laurentiis ha parlato della società pugliese, paragonandola nuovamente al Frosinone sottolineando la differenza a livello di brand.

"Bari è un marchio riconoscibile. Non è Frosinone. Ha giocato in Serie A. Ha una lunga lista di ex giocatori famosi. Bari ha un appeal a livello nazionale; siamo l'unica squadra nella nostra divisione che viene trasmessa a livello nazionale da DAZN". L'articolo prosegue qui sotto

De Laurentiis jr ha anche ripercorso tutte le tappe per ripartire insieme al Bari, la nuova avventura calcistica che la famiglia ha voluto intraprendere.