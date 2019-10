De Laurentiis furioso: "Noi finanziamo il calcio, senza di noi sarebbero a pelare le patate"

Il presidente del Napoli si scaglia contro Rizzoli e Nicchi dopo il mancato rigore nel match contro l'Atalanta: "Ne abbiamo le tasche piene".

Terzo pareggio nelle ultime quattro gare per il di Ancelotti, che continua così a perdere terreno dalla vetta della classifica. Un'altra occasione sfumata per gli azzurri, raggiunti dal goal di Ilicic per il 2-2 finale contro l' . Un pareggio che ha generato infinite proteste e l'espulsione del tecnico dei partenopei.

Un contrasto tra Llorente e Kajer, con l'azzurro ad allargare un po' troppo il gomito e il danese a buttarlo giù in area, non ha portato al rigore per il Napoli. Sul ribaltamento di fronte, la rete di Ilicic, convalidata dal direttore di gara, e la rabbia da parte del San Paolo e dei padroni di casa.

Al termine della gara De Laurentiis si è scagliato contro la decisione dell'arbitro Giacomelli ai microfoni di Sky:

"La cosa divertente è che mi dicono che dobbiamo chiudere i rapporti con Sky. Avete spiegato che il rigore non c'è. A velocità normale quello è rigore tutta la vita, ma il problema è dare la soddisfazione a chi ha dato l'anima, ai tifosi, fagli vedere attraverso il Var come sono andate le cose. Il problema vero è che io non credo che Rizzoli e Nicchi svolgano al meglio il loro lavoro. Il problema è che ci siamo stancati di essere dei sostenitori involontari della classe arbitrale, dal punto di vista economico e decisionale. Basta, non se ne può più".

De Laurentiis usa parole forti contro Nicchi, Rizzoli e il resto dei capi della classe arbitrale:

"Se fossi in Ancelotti andrei lontano da questa . Siamo noi che finanziamo il calcio, senza di noi andrebbero tutti a pelare le patate. Io non dico se è rigore o meno, dico che ho il diritto di vedere le immagini al VAR, visto che investo. Non credo che svolgano al meglio il loro lavoro, ci devono mettere la faccia. Questi signori avessero il coraggio di venire a parlare con noi, invece di pontificare dall'altro. Ma chi siete? State sereni, calmi. State avvelenando, magari involontariamente, il gioco del calcio. Ne abbiamo le tasche piene".

Il presidente del Napoli è una furia:

"Chiedo chiarezza e rispetto, basta tirare a campà. Non discuto la valutazione. Se il VAR esiste è inutile creare 8 minuti di recupero perchè si discute. Ma cos'è sta cafonata di arbitro che si permette di buttare fuori un signore come Ancelotti?. Gli 80 milioni di italiani sono stufi di questa supponenza".

Uragano su Napoli.