De Laurentiis duro: "Giocare ogni 3 giorni? Salteranno menischi"

Aurelio De Laurentiis parla dal ritiro del Napoli: "Tifosi, supportate Osimhen. Spendere per giocare con gli stadi chiusi è una stronzata".

Primo giorno di ritiro per il , che a Castel di Sangro ha già iniziato a preparare la prossima annata. E prime parole stagionali per il presidente Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' per parlare di diversi argomenti. In primis quelli legati alla non semplice organizzazione dei campionati nell'era del COVID-19.

"A livello nazionale ci stiamo muovendo molto male. Se io fossi stato nel Governo, avrei preteso che nessun italiano uscisse e nessun straniero entrasse. Ci lamentiamo del fatto che tutti vanno alle Maldive, a Dubai, quando l' ha le zone più belle del mondo".

Un parere sulla squadra, che avrà ancora Gennaro Gattuso in panchina e vedrà il volto nuovo Victor Osimhen in attacco.

"Osimhen è stato fermo 7 mesi, bisognerà dargli tempo e spazio. I tifosi dovranno supportarlo e non sopportarlo. Così potrà crescere in un contesto in cui Gattuso certamente non farà sconti a nessuno".

.@ADeLaurentiis “Complimenti al Comune di Castel di Sangro e alla regione Abruzzo per come hanno organizzato questo ritiro. Strutture ottime. Campo di calcio perfetto.” pic.twitter.com/rKaA3vclr6 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) August 24, 2020

Sull'ipotesi che anche nella prossima stagione si giochi ogni tre giorni per poter arrivare in tempo agli Europei in programma tra un anno, De Laurentiis è (eufemismo) piuttosto scettico.

"Sono avvilito, così si fa solo un favore a Ceferin. Le leghe dovrebbero essere più unite tra loro. Ci sono gli Europei, ma al tifoso interessano i campionati nazionali".

Chiusura sulla sfida in panchina tra Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, ex compagni sia al che nella Nazionale campione del Mondo.