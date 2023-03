De Ketelaere e il primo periodo al Milan: “Deludente, negativo, non quello che mi aspettavo”

Charles De Ketelaere ha parlato dei suoi primi mesi vissuti al Milan: “Speravo di essere più importante”.

Quando la scorsa estate il Milan lo ha prelevato dal Bruges, sono stati in molti a parlare di un grandissimo colpo. Il club rossonero infatti, acquistando Charles De Ketelaere al termine di una estenuante trattativa, si era garantito uno dei più importanti talenti del calcio europeo.

Accolto con grande clamore, il ventiduenne gioiello belga non è in realtà sin qui riuscito ad esprimersi a livelli importanti ed i suoi numeri parlano di nessun goal ed un solo assist in trentuno presenze complessive stagionali.

De Ketelaere, in un’intervista rilasciata a ‘Het Laatste Nieuws’, non ha nascosto il fatto di non essere contento su come sono andate finora le cose nel corso della sua avventura italiana.

“Deludente. O negativo. Non quello che mi aspettavo. Dopo una bella stagione ed il trasferimento, del quale sono ancora contento, speravo di essere più importante. Perché è andata così? Non c’è una ragione. Un nuovo ambiente, un livello superiore. Mi sto solo adattando a molte cose”.

Eppure la stagione non era iniziata male: nella sua prima partita da titolare ha sfornato una assist a San Siro.

“Quella partita non è stata di molto migliore rispetto alle successive che sono poi state descritte come pessime. Vedo le mie prestazioni con un occhio neutro, non le giudico come gli altri”.

Il talento belga si è anche ritrovato a fare i conti con le critiche.

“I commenti mi arrivano, ma non mi focalizzo sulle critiche. All’inizio ho ricevuto commenti positivi che successivamente sono diventati negativi. Non mi monto la testa quando le cose vanno bene e non mi butto giù se le cose vanno male. In tanti mi hanno consigliato di non leggere i giornali”.

De Ketelaere si deve abituare ad un calcio nuovo per lui.

“Il livello in Italia è superiore e c’è più intensità. C’è più tattica ed è più complicato entrare in area avversaria. Bisogna restare concentrati per tutta la gara”.