Il centrocampista belga diventerà presto un nuovo giocatore del Milan: accordo raggiunto con il Club Brugge dopo mesi di trattative.

La parola "fine" alla lunghissima trattativa per portarlo a Milano verrà messa ufficialmente nelle prossime ore, ma resta il fatto che il Milan, dopo mesi, ha finalmente in mano Charles De Ketelaere.

Il centrocampista belga classe 2001, che ha mostrato sin da subito la volontà di vestire la maglia rossonera, lascia definitivamente il Club Brugge, squadra che lo ha fatto crescere ed esplodere, tanto da portarlo a diventare uno degli oggetti del desiderio di molti club, anche inglesi.

Alla fine, però, De Ketelaere andrà al Milan, che è riuscito a raggiungere un'intesa sulla base dei 32 milioni di euro più 3 di bonus con il club belga, che ha tirato la corda finché possibile, settimana dopo settimana.

Emblematica, comunque, la decisione del giocatore di non allenarsi con la squadra, impegnata già nel massimo campionato, iniziato da due giornate: insomma, voleva andar via, ed è stato accontentato.

Il suo arrivo a Milano è previsto per le ore 19:15 di oggi, lunedì: punto di svolta che lo condurrà a domani, giorno di visite mediche e firma sul contratto.

La lunghezza dello stesso dovrebbe essere di 5 anni, ma ciò che importa ai rossoneri è la duttilità, in ottica anche futura, che De Ketelaere può garantire.

Si tratta di un ragazzo che può giocare sia sulla trequarti che come esterno, dotato di grande tecnica e capacità di inserimento: ha giocato anche da riferimento centrale.

Nella passata stagione sono stati 18 i goal messi a segno in tutte le competizioni: un numero che a 21 anni fa particolare impressione e che, in casa Milan, sperano di rivedere in rossonero.