De Jong racconta: "Quando Nouri era in coma mi aiutò a scegliere il Barcellona"

Il centrocampista ha raccontato l'episodio avvenuto nel 2019 in ospedale: "Ha alzato il sopracciglio quando la madre ha menzionato Barcellona".

In mezzo a tante notizie negative tra morti con coronavirus e pianeta terra in larga parte cristallizzato per contenere la pandemia, anche qualche news positiva. Abdelhak Nouri, giovane giocatore dell' , si è infatti svegliato dopo tre anni di coma. Sorrisi ad Amsterdam e non, con Frenkie De Jong che ha raccontato un aneddoto dello scorso anno.

Il centrocampista del ha svelato a De Wereld Draait Door di essere approdato in Catalogna dopo aver colto un segno. De Jong, amico di Nouri visti gli anni passati nelle giovanili dell'Ajax, era andato in ospedale a trovare lo sfortunato collega qualche tempo fa.

De Jong doveva scegliere il club in cui andare e trovò la madre al fianco di Nouri, come sempre:

"Lei gli ha chiesto: ‘Figlio mio dove dovrebbe andare a giocare Frenkie?’ Quando poi lei ha menzionato il Barcellona lui ha alzato un sopracciglio".

Per De Jong fu il segnale decisivo, doveva andare al Barcellona e non in tutte le altre squadre che dopo l'exploit con l'Ajax del 2019 volevano portarlo in maniera insistente tra le proprie fila:

"E’ stato un momento bellissimo. Mi ha aiutato a scegliere".

Nouri ha lasciato l'ospedale dopo due anni e otto mesi, da quel triste match contro il in cui si sentì male.

Da allora la sua vita è cambiata, ma ora c'è nuovamente speranza, come evidenziato dal fratello Abderrahim: