De Jong, futuro in Premier League? "Livello più alto della Liga"

Frenkie de Jong elogia la Premier League: "Come intensità è meglio della Liga". Il Manchester City aveva provato a strapparlo all'Ajax.

Mentre cerca di convincere il connazionale de Ligt a sposare il nei prossimi anni, Frenkie de Jong ripensa al trasferimento che lo ha portato in Catalogna dall' . Senza rimpianti, ma ammettendo il proprio fascino nei confronti della Premier League.

Il centrocampista olandese lo ha fatto in un'intervista concessa al Mirror, in cui ha elogiato senza riserve quel campionato in cui, negli scorsi mesi, sarebbe anche potuto finire.

"Pensavo che la fosse il miglior campionato del mondo. Il dominio nelle competizioni europee lo confermava. I club spagnoli hanno sempre fatto progressi e spesso hanno conquistato ed . Ma la Premier League è molto migliorata negli ultimi anni. Quando si tratta di qualità pura, la Liga è migliore. Ma se guardiamo l'intensità, il campionato inglese è a un livello leggermente più alto".

E dire che, come già accennato, de Jong in avrebbe potuto giocarci: il aveva fatto di tutto per strapparlo all'Ajax, così come il , salvo perdere la concorrenza con il Barcellona. In futuro, però, mai dire mai.