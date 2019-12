De Jong avvisa la Juventus: "De Ligt al Barcellona in pochi anni"

Frenkie De Jong non ha perso di vista De Ligt: "Ha fatto la scelta giusta e sta facendo bene a Torino, ma potrà venire al Barcellona tra pochi anni".

Il 2019 è agli sgoccioli ed è tempo di guardarsi indietro. La squadra che più di tutte ha sorpreso il mondo del calcio è stata l' semifinalista della scorsa edizione di .

Due dei maggiori protagonisti di quella squadra si sono mossi in estate, prendendo strade diverse. Frenkie De Jong ha raggiunto Lionel Messi al , mentre Matthijs de Ligt ha raggiunto Cristiano Ronaldo alla . Il centrocampista blaugrana, però, in un'intervista al 'De Telegraaf' non ha escluso la possibilità che le proprie strade si possano intrecciare di nuovo.

"De Ligt? Ha fatto la scelta giusta e sta facendo bene a , ma questo non cambia il fatto che potrà venire al Barcellona tra pochi anni".

Il centrocampista blaugrana avvisa la 'Vecchia Signora'. I due olandesi, pilastri dell'Ajax che ha eliminato e proprio la Juventus nella scorsa Champions League, un giorno potranno vestire ancora la stessa maglia e stupire nuovamente il mondo del calcio. Il teatro delle loro gesta non sarebbe l'Allianz Stadium, ma piuttosto il 'Camp Nou'.