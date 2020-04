De Jong: "Ansu Fati mi ha sorpreso, non lo conoscevo"

Frenkie De Jong critico con se stesso: "Non sono del tutto soddisfatto delle mie prestazioni, alcune partite sono state pessime".

L'investimento effettuato dal per strapparlo all' è stato importante: 75 milioni più 11 di bonus per regalarsi Frenkie De Jong, diventato in breve tempo indispensabile per Valverde prima e Setien poi.

Il centrocampista olandese si è divertito a rispondere ad alcune domande nel corso di una videochiamata trasmessa sui social blaugrana: il retroscena più succoso riguarda il compagno di squadra Ansu Fati, il marcatore più giovane nella storia della .

"E' quello che mi ha sorpreso di più, quando ha iniziato ad allenarsi con noi non lo conoscevo. Ha talento e qualità".

De Jong fa autocritica: non sempre le sue prestazioni sono state all'altezza della situazione.