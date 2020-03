De Gea horror, Keane furioso: "Io l'avrei ucciso, linciato"

La leggenda del Manchester United se la prende con il portiere spagnolo per l'errore contro l'Everton: "E' un po' arrogante".

Non riesce a trovare continuità di rendimenti il , che dopo aver vinto in maniera roboante il ritorno dei sedicesimi di ha pareggiato in rimonta contro l' di Ancelotti tra VAR e polemiche. Sul vantaggio dei Toffees pesa l'incredibile errore di De Gea.

Il portiere spagnolo, che nell'ultimo biennio è sensibilmente calato di rendimento rispetto al passato, ha infatti rinviato direttamente sui piedi di Calvert-Lewin, in pressione sul tiro di De Gea. Risultato, goal a sorpresa e disperazione da parte dei tifosi del Manchester United.

Anche gli ex Red Devils non l'hanno presa benissimo, con Gary Neville beccato delle telecamere con le mani nei capelli e Roy Keane, uno che non le manda mai a dire, a mettere in chiaro cosa avrebbe fatto a De Gea se fosse stato il suo portiere titolare.

Non solo da allenatore, ma anche da compagno...

"Come giocatore o allenatore lo avrei ucciso, l'avrei ucciso! Credo che De Gea sia un po' arrogante".

Roy Keane ha poi rincarato la dose:

"Cosa stava aspettando? Io l'avrei linciato all'intervallo. È un portiere troppo intelligente per fare un errore così".

Il Manchester United è comunque al quinto posto, a -3 dal quarto: anche la sua attuale posizione in teoria potrebbe valere la Champions qualora dovesse essere confermata la squalifica del .