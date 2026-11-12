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FC Porto v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Lelio Donato

De Bruyne può lasciare il Napoli a gennaio? Le voci sul PSV, la volontà del giocatore e la posizione degli azzurri

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I media olandesi rilanciano le voci su un possibile affondo del PSV Eindhoven per Kevin De Bruyne già a gennaio, sfruttando le difficoltà incontrate dal belga a Napoli anche in questo inizio di stagione.

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Di certo il momento della squadra di Massimiliano Allegri non è positivo, così come è molto deludente la posizione occupata attualmente dal Napoli in classifica sia in Serie A che in Champions League. Tutte considerazioni che potrebbero portare a prendere in considerazione l'ipotesi di un addio anticipato da entrambe le parti.

Anche se a settembre era stato proprio De Bruyne ad escludere categoricamente l'ipotesi dell'addio al Napoli che già circolava: "Non ho mai preso in considerazione l’idea di lasciare quest’estate". Una posizione, quella del belga, che difficilmente cambierà a gennaio.

LE VOCI SU DE BRUYNE AL PSV

Ma come nascono le indiscrezioni sul possibile trasferimento di Kevin De Bruyne al PSV durante la finestra di gennaio? A rilanciare tale voci, al momento ancora tutte da verificare e che non trovano conferme, è il quotidiano 'De Telegraaf'.

Secondo i giornalisti olandesi ci sarebbero stati i primi contatti tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del PSV, che vorrebbe innalzare il tasso qualitativo della rosa come peraltro richiesto dal tecnico Bosz. In tal senso quello di De Bruyne sarebbe il profilo perfetto. L'interesse del PSV è stato confermato anche da Matteo Moretto

COSA VUOLE FARE DE BRUYNE

Come sempre in questi casi fondamentale potrebbe rivelarsi la volontà del giocatore. De Bruyne è legato al Napoli da un ricco contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo unilaterale per il club.

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In questi mesi Allegri lo ha messo sempre al centro del progetto, seppure provando a cambiargli ruolo arretrandolo di qualche metro anche a causa dell'emergenza infortuni che ha colpito il centrocampo. Una posizione che De Bruyne non gradisce particolarmente. Il tutto senza tralasciare i contrasti con alcuni compagni emersi anche in campo.

Inoltre un eventuale trasferimento al PSV già a gennaio gli permetterebbe di avvicinarsi a casa continuando allo stesso tempo a giocare in campionato competitivo.

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LA POSIZIONE DEL NAPOLI SU DE BRUYNE

E il Napoli? Quale sarebbe la posizione del club nel caso in cui a gennaio arrivasse un'offerta ufficiale per Kevin De Bruyne? La società non sta prendendo in considerazione la cessione del talento belga.

Massimiliano Allegri inoltre nutre grande stima nei confronti dell'ex City, che è uno dei giocatori di maggiore qualità ma anche di grande esperienza. Caratteristica questa fondamentale in un momento complicato come quello vissuto dal Napoli.

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Allo stato attuale, insomma, la partenza di De Bruyne a gennaio non è all'ordine del giorno ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dall'eventuale offerta.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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