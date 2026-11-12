De Bruyne può lasciare il Napoli a gennaio? Le voci sul PSV, la volontà del giocatore e la posizione degli azzurri

Di certo il momento della squadra di Massimiliano Allegri non è positivo, così come è molto deludente la posizione occupata attualmente dal Napoli in classifica sia in Serie A che in Champions League. Tutte considerazioni che potrebbero portare a prendere in considerazione l'ipotesi di un addio anticipato da entrambe le parti.
Anche se a settembre era stato proprio De Bruyne ad escludere categoricamente l'ipotesi dell'addio al Napoli che già circolava: "Non ho mai preso in considerazione l’idea di lasciare quest’estate". Una posizione, quella del belga, che difficilmente cambierà a gennaio.
LE VOCI SU DE BRUYNE AL PSV
Ma come nascono le indiscrezioni sul possibile trasferimento di Kevin De Bruyne al PSV durante la finestra di gennaio? A rilanciare tale voci, al momento ancora tutte da verificare e che non trovano conferme, è il quotidiano 'De Telegraaf'.
Secondo i giornalisti olandesi ci sarebbero stati i primi contatti tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del PSV, che vorrebbe innalzare il tasso qualitativo della rosa come peraltro richiesto dal tecnico Bosz. In tal senso quello di De Bruyne sarebbe il profilo perfetto. L'interesse del PSV è stato confermato anche da Matteo Moretto
COSA VUOLE FARE DE BRUYNE
Come sempre in questi casi fondamentale potrebbe rivelarsi la volontà del giocatore. De Bruyne è legato al Napoli da un ricco contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo unilaterale per il club.
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In questi mesi Allegri lo ha messo sempre al centro del progetto, seppure provando a cambiargli ruolo arretrandolo di qualche metro anche a causa dell'emergenza infortuni che ha colpito il centrocampo. Una posizione che De Bruyne non gradisce particolarmente. Il tutto senza tralasciare i contrasti con alcuni compagni emersi anche in campo.
Inoltre un eventuale trasferimento al PSV già a gennaio gli permetterebbe di avvicinarsi a casa continuando allo stesso tempo a giocare in campionato competitivo.
LA POSIZIONE DEL NAPOLI SU DE BRUYNE
E il Napoli? Quale sarebbe la posizione del club nel caso in cui a gennaio arrivasse un'offerta ufficiale per Kevin De Bruyne? La società non sta prendendo in considerazione la cessione del talento belga.
Massimiliano Allegri inoltre nutre grande stima nei confronti dell'ex City, che è uno dei giocatori di maggiore qualità ma anche di grande esperienza. Caratteristica questa fondamentale in un momento complicato come quello vissuto dal Napoli.
Allo stato attuale, insomma, la partenza di De Bruyne a gennaio non è all'ordine del giorno ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dall'eventuale offerta.